«Милан» подписал Боатенга

"Милан" завершил оформление трансфера полузащитника Кевина-Принса Боатенга, прошлым клубом которого был "Шальке". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, договор "Милана" с Боатенгом официально зарегистрирован Серией А, и теперь футболист имеет право выступать за миланский клуб.

Напомним, соглашение игрока с "Шальке" было расторгнуто в декабре 2015 года. Боатенг уже защищал цвета "Милана" в период с 2010-го года по 2013-й и стал чемпионом Италии в составе этого клуба.