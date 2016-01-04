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    «Милан» подписал Боатенга

    "Милан" завершил оформление трансфера полузащитника Кевина-Принса Боатенга, прошлым клубом которого был "Шальке". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, договор "Милана" с Боатенгом официально зарегистрирован Серией А, и теперь футболист имеет право выступать за миланский клуб.

    Напомним, соглашение игрока с "Шальке" было расторгнуто в декабре 2015 года. Боатенг уже защищал цвета "Милана" в период с 2010-го года по 2013-й и стал чемпионом Италии в составе этого клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2016 20:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Ramzes228 5 января 2016, 21:06

      заиграет сразу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 января 2016, 01:32

      Какую банку Барсе он в положил в ЛЧ!!!Пяткой на приеме Абидаля и в ближний Вальдесу...ммм)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 4 января 2016, 21:50

      класс

      0
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