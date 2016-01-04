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    «Милан» подписал Боатенга

    "Милан" завершил оформление трансфера полузащитника Кевина-Принса Боатенга, прошлым клубом которого был "Шальке". Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, договор "Милана" с Боатенгом официально зарегистрирован Серией А, и теперь футболист имеет право выступать за миланский клуб.

    Напомним, соглашение игрока с "Шальке" было расторгнуто в декабре 2015 года. Боатенг уже защищал цвета "Милана" в период с 2010-го года по 2013-й и стал чемпионом Италии в составе этого клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2016 20:34
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    Комментарии (4)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1451933442
    класс
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    Ronaldinho R10
    1451946764
    Какую банку Барсе он в положил в ЛЧ!!!Пяткой на приеме Абидаля и в ближний Вальдесу...ммм)))
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    Ramzes228
    1452017212
    заиграет сразу
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    ologreds
    1694996477
    numo453846
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