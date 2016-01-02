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    Ниасс: «Если позвонят из «Челси», полечу в Лондон первым же рейсом»

    Форвард "Локомотива" Умар Ниасс рассказал, что экс-наставник «Челси» Жозе Моуринью был заинтересован в его услугах. Кроме того, сенегалец заявил, что существует возможность его ухода из стана железнодорожников этой зимой при наличии хорошего предложения.

    «Жозе Моуринью во время своей работы в "Челси" проявлял ко мне интерес. Что отвечу, если мне позвонят из лондонского клуба? Даже не спрашивайте. Первым же самолетом вылетел бы туда. Моуринью импонировала моя игра, когда я еще играл в Турции, и об этом он говорил людям, с которыми я работаю. Он проявлял огромный интерес ко мне, но, к сожалению, он лишился своего поста.

    Сейчас мной интересуются многие большие клубы. Мой переход, если он случится, станет огромным плюсом для меня, моей карьеры и сборной Сенегала.

    Если какой-либо клуб из Англии сделает мне предложение, мы будем его обсуждать. Поступит конкретное предложение – я могу сменить команду. Если нет, буду делать все, что в моих силах для «Локомотива», а по окончании сезона будем смотреть», – приводит слова Ниасса Senxibar.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2016 19:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 4 января 2016, 10:09

      Как тут не вспомнить, ну возьмите меняяяяя!!!

      0
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      Рейтинг: +55

      нейтралитет2 3 января 2016, 14:56

      Ниасс пиарит себя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 января 2016, 08:41

      Некрасиво сказал-но если быть объективным,логика в его словах есть.

      1
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      Рейтинг: +14

      Профик1986 2 января 2016, 23:24

      Подажный!! После таких слов если будет хоть какое то предложение то пня под зад а если нет то в аренду куда нибудь в финляндию !!! Пусть зарабатывает плюсы для Сенегала

      0
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 2 января 2016, 23:10

      ш..ха продажная

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 2 января 2016, 21:08

      Он нужнее для Локо

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