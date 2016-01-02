Тони: «Решение об окончании карьеры еще не принято»

Нападающий «Вероны» Лука Тони заявил, что до сих пор не решил, когда завершит карьеру футболиста.

«Ходят слухи, что я подписал соглашение с «Вероной», чтобы стать ее директором. Но это ложь. Я еще футболист и пока до конца не решил, когда завершу карьеру. Это может произойти в июне или только в 2017-м году. Я решу это весной. Решение будет обусловлено моими формой и самочувствием. Может быть, у меня вновь появится желание бросить себе вызов. Тренерская карьера? Нет, это очень напряженная работа», – сказал Тони.

Напомним, что Тони за свою карьеру выступал в составе «Баварии», «Фиорентины», «Ромы» и «Ювентуса». В нынешнем сезоне 38-летний игрок провел за «Верону» 10 поединков, забив в них четыре мяча.