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    Райола: «Ибрагимович впервые в жизни хочет стать свободным агентом»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "ПСЖ" Златана Ибрагимовича, рассказал, что хотел бы видеть своего клиента в одном из клубов АПЛ.

    "Сейчас сложилась непростая ситуация, потому что впервые в жизни он хочет стать свободным агентом. Нам поступило уже много предложение от разных клубов, но Златан еще не решил. Я хотел бы видеть его в АПЛ. Эта лига буквально создана для него, учитывая его силу и технику.

    Однако до конца нынешнего сезона Ибрагимович точно останется игроком "ПСЖ". У него крепкие отношения с клубом", – отметил Райола.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.01.2016 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      mlkritskiy 14 января 2016, 23:06

      На топ уровне он уже достаточно поиграл, теперь можно и для души. Он популярен как никогда. Думаю, если это правда и он перейдет куда-то бесплатно, его еще больше зауважают.

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