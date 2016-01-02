Капитан команды КВН: «Слуцкий поступил как самый профессиональный кавээнщик»

Капитан "Сборной Физтеха" Георгий Гигашвили рассказал о выступлении главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в КВН.

– Когда вы первый раз репетировали со Слуцким?

– Он приехал в 16:00, за три часа до начала эфира. Приехал и говорит, что в дороге придумал несколько шуток. Кстати, отличных. Но мы решили их не вставлять, потому что времени на репетицию и так было мало. Мы видели – Леонид Викторович очень волновался. И мы тоже. Никто не знал, что получится.

– Но получилось же.

– Он с первых слов, как начал лупить! Если видео смотреть, там есть маленькая пауза, когда я слова забыл. Но не Слуцкий. Он поступил как самый профессиональный кавээнщик. Не ожидали такого. Леонид Викторович сильно выручил. Что-то нам объяснял. Говорил, что про российский футбол шутить лучше поменьше: "Я же тренер, это не совсем правильно". После всего признался, что больше не будет в таких мероприятиях участвовать, потому что слишком волнительно. Но, надеемся, мы ему в чем-то тоже помогли. Тогда еще ЦСКА вскоре "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов победил.