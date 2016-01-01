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    Прядкин: «Несмотря на экономическую ситуацию, в новый год смотрю с оптимизмом»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что в 2016 год он смотрит с оптимизмом даже несмотря на сложную экономическую ситуацию.

    «В 2015 году нам удалось привлечь партнеров и спонсоров, я очень благодарен им. Желаю всем любителям футбола в новом году добра, удачи, семейного счастья, благополучия и здоровья. В новый год я смотрю с оптимизмом, несмотря на экономическую ситуацию.

    Верю, что футбол будет дарить нам только радостные эмоции. А самое главное — нашим клубам достойно выступить в плей-офф еврокубков, а затем всем нам удачи на чемпионате Европы.

    Сборная России подарила нам надежду своей хорошей игрой в последних матчах. Команда у нас опытная, удачи всем игрокам и тренерам», - сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    01.01.2016 16:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 января 2016, 22:33

      Ещё не все бабосы попилены, отсюда и оптимизмь

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