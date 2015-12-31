Райола: «В Италии не готовы иметь такого сильного чернокожего футболиста, как Балотелли»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Милана" Марио Балотелли, считает, что его клиент заслуживает того, чтобы быть вызванным в сборную Италии.

"Люди судят Балотелли слишком строго. Он живет в стране, в которой не готовы иметь такого сильного чернокожего футболиста. В этом аспекте Италия серьезно отстает от других стран. Здесь темнокожим футболистам приходится делать вдвое больше, чем другим, чтобы заявить о себе.

В 1982 году Энцо Беарзорт пригласил в сборную Паоло Росси, несмотря на его пассивность, и итальянцы выиграли с ним чемпионат мира. Главный тренер сборной Италии Антонио Конте должен вызвать Балотелли, ведь он лучший итальянский нападающий. Убежден, что Марио добьется расположения Конте", – подчеркнул Райола.