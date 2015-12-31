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  • Райола: «В Италии не готовы иметь такого сильного чернокожего футболиста, как Балотелли»

Райола: «В Италии не готовы иметь такого сильного чернокожего футболиста, как Балотелли»

31 декабря 2015, 19:04
3

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Милана" Марио Балотелли, считает, что его клиент заслуживает того, чтобы быть вызванным в сборную Италии.

"Люди судят Балотелли слишком строго. Он живет в стране, в которой не готовы иметь такого сильного чернокожего футболиста. В этом аспекте Италия серьезно отстает от других стран. Здесь темнокожим футболистам приходится делать вдвое больше, чем другим, чтобы заявить о себе.

В 1982 году Энцо Беарзорт пригласил в сборную Паоло Росси, несмотря на его пассивность, и итальянцы выиграли с ним чемпионат мира. Главный тренер сборной Италии Антонио Конте должен вызвать Балотелли, ведь он лучший итальянский нападающий. Убежден, что Марио добьется расположения Конте", – подчеркнул Райола.

Источник: Goal.com
Чемпионат Европы Италия Италия Милан Балотелли Марио Конте Антонио Райола Мино
Комментарии (3)
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Asbjorn
1451579788
Разделам просто быть не надо
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Asbjorn
1451579808
Пардон,раздолбаем
Ответить
Aztec58
1451585133
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, ага. Когда Марио что-то из себя представлял, его без базара брали в сборную. Короче, беспардонная спекуляция на якобы расистскую тему, ага.
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