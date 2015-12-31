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Нападающая «Кубаночки» – читателям «Бомбардира»: «Счастья, любви и здоровья»
Нападающая «Кубаночки» – читателям «Бомбардира»: «Счастья, любви и здоровья»
31 декабря 2015, 18:28
Нападающая «Кубаночки»
Мария Руиз Роман
поздравила читателей «Бомбардира» с наступающим Новым годом.
Источник:
Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Россия
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