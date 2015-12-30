«Рома» хочет купить Эль-Шаарави

«Рома» намерена усилить свой состав нападающим «Милана» Стефаном Эль-Шаарави, который сейчас выступает за «Монако» на правах аренды.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, спортивный директор «волков» Вальтер Сабатини уже начал переговоры относительно этого трансфера.

Ранее появилась информация о том, что «Монако» не хочет продлевать аренду Эль-Шаарави, и поэтому футболист больше не сыграет за монегасков ни одного матча, иначе клуб автоматически будет обязан выкупить игрока у «Милана» за 13 миллионов евро.