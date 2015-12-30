Мойес готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес не отказался бы возглавить манкунианцев снова. Об этом заявил сам шотландский специалист.

«Я думал, что прихожу в клуб, где заботятся о своих тренерах и дают им время на исправление ситуации, если что-то идет не так. Я был в плену этого заблуждения во время моей работы в «МЮ». Тогда в команде были футболисты, которые выиграли АПЛ с Фергюсоном, для смены состава нужно было время, десяти месяцев для этого недостаточно. Готов ли я снова принять приглашение «МЮ»? Конечно. В мире мало тренеров, которые от этого отказались бы», – сказал Мойес.