Тренером молодежной команды «Рубина» стал Ситчихин

Андрей Ситчихин назначен новым наставником молодежной команды казанского «Рубина». До этого он на протяжении девяти лет работал на должности тренера и главного тренера в нижнекамском «Нефтехимике».

«Назначение в молодежную команду «Рубина» – безусловно, большая ответственность для меня. Честно скажу, я практически не раздумывал над предложением из Казани, поскольку давно знаю руководителей «Рубина»: и Ильсура Раисовича Метшина, и Ильгиза Газизовича Фахриева. Поэтому подвести их не имею права. Работы предстоит много, работы трудной, но интересной, мне обозначены задачи, их предстоит решать. Самой главной оценкой моей работы будет количество футболистов, которые заиграют в главной команде», – прокомментировал свое назначение Ситчихин.

Напомним, что молодежная команда «Рубина» на данный момент занимает первую строчку в турнирной таблице молодежного первенства России, имея в своем активе 37 очков после 18 туров. Бывший наставник казанцев Юрий Уткульбаев этой зимой перешел на должность главного тренера в казахстанский «Актобе».