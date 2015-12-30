Романцев: «Когда «Спартак» теряет очки, у меня упадническое настроение»

Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев поздравил болельщиков красно-белых с наступающим Новым годом и отметил, что надеется на успешное выступление команды во второй части чемпионата.

«Желаю, чтобы в Новом году «Спартак» радовал болельщиков. Первая часть сезона получилась обнадеживающей. Нет стабильности, теряем очки в тех играх, в которых мы не имеем права их терять. Если появится больше стабильности, то будем претендовать на самые хорошие места. Весной надежда есть. С удовольствием буду ходить на стадион, но лучше, чтобы команда выигрывала.

Я очень сильно переживаю, когда «Спартак» теряет очки, поэтому у меня сразу упадническое настроение и на следующую игру не хочется идти. Если будут выигрывать — буду на каждый матч обязательно ходить», — сказал Романцев в интервью клубному телевидению.