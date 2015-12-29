«Спартак» намерен предложить Кокорину 2,5 миллиона в год

«Спартак» на совете директоров обсудил вопрос о приобретении форварда «Динамо» Александра Кокорина. Сообщается, что владелец красно-белых Леонид Федун не против перехода игрока в клуб, но на определенных финансовых условиях. Клуб готов предложить нападающему бело-голубых зарплату в два с половиной миллиона евро, а также дополнительные бонусы за голы и результативные действия. Представители Кокорина не комментируют информацию о заинтересованности «Спартака» в футболисте.

Соглашение Кокорина с «Динамо» подойдет к концу летом следующего года. В текущем чемпионате России форвард отметился четырьмя забитыми мячами в восьми играх.