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«Спартак» намерен предложить Кокорину 2,5 миллиона в год

29 декабря 2015, 20:30
12

«Спартак» на совете директоров обсудил вопрос о приобретении форварда «Динамо» Александра Кокорина. Сообщается, что владелец красно-белых Леонид Федун не против перехода игрока в клуб, но на определенных финансовых условиях. Клуб готов предложить нападающему бело-голубых зарплату в два с половиной миллиона евро, а также дополнительные бонусы за голы и результативные действия. Представители Кокорина не комментируют информацию о заинтересованности «Спартака» в футболисте.

Соглашение Кокорина с «Динамо» подойдет к концу летом следующего года. В текущем чемпионате России форвард отметился четырьмя забитыми мячами в восьми играх.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Кокорин Александр Федун Леонид
Комментарии (12)
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Schmitt
1451410726
Зачем Спартаку второй Мовсисян?
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Диктор
1451410749
Да на хрен он Спартаку не нужен-деревянный.
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aurora5858
1451413672
2млн.руб. И то много .
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Lamantyn
1451414936
да всё из-за лимита... а так конечно Кокорин не игрок Спартака и в общем то вряд ли он за его нормально играть будет...
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апоголлл
1451417127
не заиграет не его команда.опять с трансферами чудят.а там кто знает что из этого получиться
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Jpen4er
1451422513
197500000 руб. за год...
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1451539728
МОВС К СОЖАЛЕНИЮ ХРУСТАЛЬНЫЙ...НО СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЕТ И ПАШЕТ В ОТЛИЧИЕ ОТ КОКОРИНА
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