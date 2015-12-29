Гендиректор «Шахтера»: «Решение Луческу зависит от ситуации на Донбассе»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал слухи относительно ухода Мирчи Луческу с поста главного тренера команды в турецкий «Трабзонспор».

– Контракт «Шахтера» с Луческу заканчивается в мае 2016 года. Неудивительно, что всегда есть сильные клубы, которые хотели бы видеть Мирчу Луческу в качестве главного тренера.

– Будет ли «Шахтер» предлагать Луческу новый контракт?

– Вопрос заключения контракта с главным тренером – это сугубо прерогатива президента клуба. Здесь должно быть достигнуто обоюдное согласие между клубом и тренером.

В свою очередь, на решение клуба о продлении контракта влияет много факторов, из которых, одними из главных являются результаты в чемпионате и Лиги Европы, а также ситуация на Донбассе.

Со стороны тренера должно быть тоже согласие. Фактор того, что команда уже второй год подряд живет вне дома, также может повлиять на решение.