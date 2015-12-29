Клопп: «Последние две недели были для Старриджа самыми интенсивными за три года»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего мерсисайдцев Даниэля Старриджа.

«Эта и прошлая недели были для Старриджа самыми интенсивными за последние три года. Так что вы понимаете, что нам нужно сделать. Я не хочу видеть его на тренировках только потому, что все, кто меня знает, говорят: «О боже, давай, выпусти его». Сейчас нам нужно быть действительно терпеливыми. Нужно ждать, тренироваться и дать телу правильную информацию, а потом он сможет играть. Если мы поступим так, то, возможно, нам удастся что-то изменить. Иначе нам придется обсуждать состояние Старриджа следующие десять лет. Сейчас подходящий момент для того, чтобы все изменить», – сказал Клопп.