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Шишкин: «Локомотив» настроен на победу в РФПЛ»

29 декабря 2015, 01:40
2

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин подвел итоги первой части сезона и поделился планами команды на вторую часть.

– «Локомотив» завершил год на третьем месте. Хороший результат?

– Мы хорошо начали сезон, хотя никто этого не ожидал. По сути, у «Локомотива» был новый тренер. Игорь Черевченко нас прекрасно знает, хорошо подготовил команду, и мы прилично смотрелись. Вот только в концовке наступил спад, но в этом виноваты мы сами.

– До конца октября у команды было всего одно поражение, а затем «Локо» подряд проиграл в Кубке, чемпионате и Лиге Европы. Что произошло?

– Честно – не знаю. Может, усталость накопилась, все-таки график был тяжелый. Сказались и травмы. Обратите внимание, даже ЦСКА и «Зенит» не обошлись без спада ближе к зиме. Без этого не бывает больших побед, будем надеяться, что все это компенсируется в весеннем отрезке. Иногда бывает полезно встряхнуться.

– Отрыв от ЦСКА составляет всего пять очков. Чемпионская интрига вновь жива?

– Плотность в таблице очень высокая, одна-две победы кряду могут изменить многое. Болельщиков ждет интрига весной. На сборах очень важно хорошо подготовиться, первые весенние туры могут многое определить. Надеюсь, что «Локомотив» хорошо возобновит чемпионат, а там посмотрим, как пойдут дела. Но мы настроены на победу.

– Календарь для «Локомотива» весьма ровный.

– Это не имеет значения, нужно выходить и брать максимальное количество очков – такая задача стоит перед нами, – сказал Шишкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Шишкин Роман
Комментарии (2)
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Дима1960
1451342881
"Локо"-чеипион!
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Диктор
1451374629
Рассмешил-хорошо если к концу чемпионата в зоне еврокубков останетесь.
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