Чемпионшип. «Миддлсбро» обыграл «Шэффилд Уэнсдэй» и вернул себе лидерство

В матче 24-го тура Чемпионшипа «Миддлсбро» одолел «Шэффилд Уэнсдэй» благодаря голу Кристиана Стуани на первой минуте встречи.

Эта победа позволила «Миддлсбро» обойти «Дерби» и вновь подняться на первую строчку в таблице турнира. Отметим, что «Дерби» еще предстоит сыграть в рамках 24-го тура, однако у «Миддлсбро» также есть матч в запасе – перенесенная из-за погодных условий игра 23-го тура.

Ранее в других сегодняшних встречах «Бернли» отправил в ворота «Бристоль Сити» четыре безответных мяча, «Болтон» одолел «Блэкберн», «Бирмингем» обыграл «Милтон», «КПР» оказался сильнее «Хаддерсфилда», «Престон» переиграл «Халл», «Рединг» уступил «Брентфорду», «Чарльтон» проиграл «Вулверхэмптону».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 24-й тур

Миддлсбро – Шэффилд Уэнсдэй – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стуани, 1.

Болтон – Блэкберн – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мэдин, 78.

Бернли– Бристоль – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Грей, 37; 2:0 – Грей, 45; 3:0 – Эрфилд, 71; 4:0 – Грей, 78.

Бирмингем – Милтон – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Магома, 63.

КПР – Хаддерсфилд – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Полтер, 80; 1:1 – Уэллс,86.

Престон – Халл – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Галлахер, 66.

Рединг – Брентфод – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вудс, 17; 1:1 – МакКлири, 58; 1:2 – Каньос, 72.

Удаление: Эктор, 87.

Чарльтон – Вулверхэмптон – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Грехэм, 52; 0:2 – Леннон (в свои ворота), 83.

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