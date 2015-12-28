Енджейчик: «Россия – хорошая страна, но там повсюду Путин»

Защитник «Легии» Артур Енджейчик поделился впечатлениями от выступления в России. Напомним, права на игрока принадлежат «Краснодару».

«В России было хорошо. С россиянами у меня никаких проблем не было. О русских у меня хорошее мнение, но они специфические люди, живущие в своем мире. Вначале, когда я говорил, что я поляк, они были отзывчивы и даже спрашивали, почему нас так мало. Но бывало, что упрекали меня в том, что сборная Польши обыграла их на Евро-2012. Для них те, кто их победил, становятся врагами. Вообще Россия – хорошая страна, только все далеко и повсюду Путин» – сказал Енджейчик в интервью Polska Times.