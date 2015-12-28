Миранчук: «Год выдался хорошим»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук считает, что этот год он может занести себе в актив.

«Год для меня выдался хорошим. Получаю больше игрового времени, выхожу в стартовом составе. Стал забивать, что очень приятно, отдаю передачи. До этого моменты были, но не мог их реализовать. Теперь потихоньку прибавляю. Самый яркий момент — победа в Кубке. До сих пор вспоминаю тот гол! Думаю, пока это мой лучший мяч в карьере. Сольный проход, точный удар – все получилось красиво. Но я не так много забил, чтобы были проблемы с выбором. Еще помню все свои голы. Как-то подсек мяч над вратарем — тоже понравилось.



Были неудачные матчи, были ошибки. При этом в России вообще мало стабильных команд. ЦСКА тоже проигрывает. Мы стараемся на своих ошибках учиться, делать правильные выводы. К примеру, Лига Европы для многих новый опыт. Без поражений не бывает побед – из этого и исходим. В противостоянии с «Фенербахче» в Лиге Европы все зависит от нас. Да, снова Турция, снова яростные фанаты. Но «Бешикташ» нас морально подготовил. Пусть теперь будет сложнее, но мы способны пройти дальше», – поделился Миранчук.