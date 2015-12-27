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    Мутко: «Прядкин погорячился, лимит – не его дело»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова главы РФПЛ Сергея Прядкина о том, что лимит на легионеров до 2018 года не претерпит изменений.

    «Считаю, Сергей Прядкин погорячился. Каждый все-таки должен отвечать за свое дело. Он нормальный человек, работает. Но надо отвечать за свои темы. А то сегодня читаю, что, по его словам, судьям вернули долги. Но это же не Прядкин вернул деньги, понимаете… Не его это тема. РФПЛ пусть занимается организацией безопасности чемпионата и так далее

    А лимит – не его дело. Он же видел, что состоялся совет по спорту, есть специальное поручение президента», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2015 16:00
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    Комментарии (12)
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    Вомбат
    1451224818
    "Российская Футбольная Премьер-Лига пусть занимается организацией безопасности чемпионата, а все прочее (лимит, зарплаты и т.д.) не их дело". Понимай так что все остальное - компетенция РФС и Минспорта. Боюсь, что это станет известно новому руководству ФИФА, и тогда Россию дисквалифицируют, а ЧМ
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    gunstilzit
    1451227389
    . Но надо отвечать за свои темы В натуре,блин.
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    Aztec58
    1451228914
    Прядкин озвучил Гинера, ага, а Гинер это вам не хухры-мухры, это повыше Карлеоне будет.
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    yanedo
    1451229525
    мудко футбол вообще не твоё дело но тыж утырок не уходиш
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    Профик1986
    1451232702
    Все правильно сказал Мутко!! И вообще молодец как руководитель. Давно пора приструнить некоторых и порядка больше навести. И вообще молодчина хоть и плывет с трудом проив течения но его национальная стратегия очень приятна, а возмущения конечно понятны денежек теперь стало по труднее украсть вот и возмущаются
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    Frozzen
    1451246033
    Этот Мудко в каждой бочке затычка..
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    Zeff
    1451248340
    Лимит надо ужесточать ещё и ещё вплоть до двух легов. Они к нам едут за хорошими и лёгкими деньгами.
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    mutabor0992
    1451248443
    Да походу футбол вообще вне юрисдикции этих двух недоумков.
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    ologreds
    1694996516
    numo453218
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