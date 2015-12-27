Мутко: «Прядкин погорячился, лимит – не его дело»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слова главы РФПЛ Сергея Прядкина о том, что лимит на легионеров до 2018 года не претерпит изменений.

«Считаю, Сергей Прядкин погорячился. Каждый все-таки должен отвечать за свое дело. Он нормальный человек, работает. Но надо отвечать за свои темы. А то сегодня читаю, что, по его словам, судьям вернули долги. Но это же не Прядкин вернул деньги, понимаете… Не его это тема. РФПЛ пусть занимается организацией безопасности чемпионата и так далее

А лимит – не его дело. Он же видел, что состоялся совет по спорту, есть специальное поручение президента», – сказал Мутко.