Виктор Гусев: «Жеребьевка ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге – один раз, когда все сыграли прекрасно»

Известный телекомментатор Виктор Гусев рассказал, какой матч стал для него самым сложным в плане ведения репортажа в этом году.

–​ Был ли у вас в этом году матч, во время которого хотелось закончить вообще все? Либо играли так, что просто сказка, либо играли ужасно и комментировать это не было никаких сил.

– Ну, «закончить вообще все» – это не моя лексика и стилистика (смеется). Да, в этом году был один репортаж, когда все наконец-то сыграли прекрасно: это жеребьевка ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Кстати, комментировать такое технически сложное и многоязыкое действо, пожалуй, труднее, чем любой матч.