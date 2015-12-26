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    • Виктор Гусев: «Жеребьевка ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге – один раз, когда все сыграли прекрасно»

    Виктор Гусев: «Жеребьевка ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге – один раз, когда все сыграли прекрасно»

    Известный телекомментатор Виктор Гусев рассказал, какой матч стал для него самым сложным в плане ведения репортажа в этом году.

    –​ Был ли у вас в этом году матч, во время которого хотелось закончить вообще все? Либо играли так, что просто сказка, либо играли ужасно и комментировать это не было никаких сил.

    – Ну, «закончить вообще все» – это не моя лексика и стилистика (смеется). Да, в этом году был один репортаж, когда все наконец-то сыграли прекрасно: это жеребьевка ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге. Кстати, комментировать такое технически сложное и многоязыкое действо, пожалуй, труднее, чем любой матч.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.12.2015 22:01
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