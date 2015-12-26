Непомнящий: «Подозрения в договорном матче со «Спартаком-Нальчиком»? Помню, что был недоволен игрой»

Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий поделился мнением о матче между сибиряками и "Спартаком-Нальчиком", который состоялся в 2008 году. По словам полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, выступавшего в тот период за томичей, данная встреча носила характер договорной.

–​ Помните, какие впечатления от матча «Спартак-Нальчик» –​ «Томь» были? Подозрения появлялись?

– Помню, что точно был недоволен той игрой.

– Самоотдачей футболистов?

– Деталей уже не помню, но настроение после игры было не лучшим.

–​ После матча состоялся какой-нибудь разговор с футболистами?

– Нет, не разговаривали.

–​ Помните, почему Тарасова заменили в перерыве?

– Нет. Если честно, я уже не очень помню, кто там играл.