Marca признала Месси лучшим футболистом 2015-го года

Форвард "Барселоны" Лионель Месси признан газетой Marca лучшим игроком 2015-го года. Второе и третье места также достались футболистам сине-гранатовых Неймару и Луису Суаресу. Отметим, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду занял в рейтинге авторитетного испанского издания лишь восьмое место.

Десятка лучших от Marca выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Неймар ("Барселона")

3. Луис Суарес ("Барселона")

4. Андрес Иньеста ("Барселона")

5. Роберт Левандовски ("Бавария")

6. Серхио Бускетс ("Барселона")

7. Клаудио Браво ("Барселона")

8. Криштиану Роналду ("Реал")

9. Антуан Гризманн ("Атлетико")

10. Поль Погба ("Ювенутс")