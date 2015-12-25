Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко: «Большинство клубов откажется от услуг Широкова»

    Червиченко: «Большинство клубов откажется от услуг Широкова»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что вряд ли Роман Широков легко найдет себе вариант для продолжения карьеры.

    «Широков же не самый простой человек. Не все могут вытерпеть его комментарии, его мнения. У руководителя клуба, у тренера есть понимание, что может возникнуть какое-то противостояние. Расшатывание клубной обстановки. На мой взгляд, это тоже важно. Так что не думаю, что так много клубов, которые готовы это вытерпеть и при этом удовлетворить его запросы.

    Где-то на этой позиции футболист уже есть. В одном клубе такого же уровня, в другом – похуже, но уже приигран. Где гарантии, что, переходя в какую-то команду, Широков будет играть так же ярко, как он играл до этого? А вопрос финансовый немаловажен, особенно в связи с нынешней экономической ситуацией. Широков недешево обойдется. В сопоставлении выгод и затрат, я думаю, большинство клубов откажется от его услуг», - рассказал Червиченко.

    Стоит напомнить, что Широков имеет конфликт с руководством «Спартака» из-за контрактных споров.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2015 06:37
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Тазит
    1451021541
    согласен...
    Ответить
    MirOb1
    1451023087
    Широкову надо перейти в Терек. И заплатят хорошо и воспитают по "чеченски"!!!
    Ответить
    Aztec58
    1451030507
    Всё решает Минасов, по-армянски, ага.
    Ответить
    FanatSerj
    1451035686
    Ох уж и до выцеживаются Широков с Денисовым, в разрезе клубов абсолютно пофиг на них, а вот за сборную на Евро будет обидно, если Денисова еще с горем пополам найдется замена, а вот Широкого Мамаев хреновасто заменяет и вариантов нет совсем, не говоря что эти варианты надо наигрывать. Проcрем очередной мундиаль как ни странно из за лимита, который делать из паспортистов королей, которым ноги надо целовать чтобы они вздумали пробежаться пару километров по полю.
    Ответить
    Zeff
    1451036670
    А пострадает сборная. Лёня чеши репу!
    Ответить
    Недовольный
    1451050353
    Надеюсь этой отстой не попадет в состав сборной на Евро,и шансы выйти из группы возрастут в разы.В бомжатник его отдайте,они любят отсойных говорливых игроков за большие бабки прикупить=)
    Ответить
    ologreds
    1694996531
    numo452997
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+