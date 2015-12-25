Это’О: «После эпохи Месси и Роналду лучшим будет Неймар»

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это’О считает, что Неймар однажды станет лучшим игроком в мире.

«У него колоссальный потенциал. Когда закончится эпоха Месси и Роналду, Неймар станет лучшим в мире. Однако он должен помнить, что все это зависит от него. Обладая таким талантом, он должен трудиться, трудиться и трудиться на тренировках. Сейчас Неймару только 24 года, но он уже лидер сборной Бразилии. Думаю, что его опыт и то давление, которое ему приходится выдерживать, уже сейчас позволяют Неймару давать советы 35-летним игрокам, которые выступают рядом с ним», – сказал Это’О.