Агент: «Есть мода на Коноплянку»

Полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка может вскоре покинуть клуб. Такое мнение высказал футбольный агент Олег Смалийчук.

«Мода на Коноплянку есть. Коноплянка – это тот человек, который уже составляет костяк команды. По своему потенциалу он может играть там, где сам захочет. Поэтому я думаю, что в «Севилье» он ненадолго», – цитирует Смалийчука «Футбол 24».

В этом сезоне Коноплянка сыграл за «Севилью» 21 матч во всех турнирах и отметился в этих играх пятью забитыми голами и семью результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.