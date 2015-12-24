Президент РФПЛ: «Более 80% игроков имеют рублевые контракты»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что подавляющее большинство футболистов лиги получают получает заработанные деньги в рублях.

«На данный момент более 80% игроков РФПЛ имеют рублевые контракты. Разумеется, есть ряд игроков топ-уровня, для которых делают исключение: в контрактах прописаны суммы в валюте, и они получают зарплату в рублях по соответствующему курсу ЦБ РФ», – сказал Прядкин.

Добиться этого, по словам функционера, помог меморандум о фиксации курса валют при расчетах по зарплатам на уровне 45 рублей за доллар и 55 – за евро.

«Была инициатива ряда клубов о фиксации курса. Мы это сделали. После фиксации курса практически все клубы перешли в рублевую зону при подписании контрактов. После публичного объявления о принятии меморандума игроки, которые подписывали новые контракты, соглашались на эти условия».