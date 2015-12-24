Луческу: «Хотелось бы сыграть на «Донбасс Арене» еще хотя бы один матч»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу признался, что очень хочет вернуться на «Донбасс Арену».

«В моем возрасте уже думаю, как закончить с футболом, но я продолжаю развиваться и искать новые вызовы. «Шахтер» является приоритетом, для меня это моральная ответственность. Надеюсь, что когда-нибудь политические проблемы на Украине разрешатся.



Команда хочет вернуться на «Донбасс Арену», где нас поддерживали более 50 тыс. болельщиков и всегда была праздничная атмосфера. С ареной есть некоторые проблемы, но есть надежды, весной они будут решены, и мы вернемся. Я хочу сыграть на «Донбасс Арене» еще хотя бы один матч», — цитирует Луческу Digi Sport Special.