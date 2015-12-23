Сориано в приоритете для «Милана»

Руководство "Милана" недовольно выступлением команды в нынешнем сезоне. В команду вложены большие средства перед стартом чемпионата, но они не оправдываются на данный момент. В связи с этим стоит ждать еще большего усиления состава, но без серьезных финансовых вливаний.

В ближайшее зимнее трансферное окно полузащитник "Сампдории" Роберто Сориано может пополнить «Милан». 24-летнего футболиста можно назвать приоритетной целью красно-черных.

В текущем сезоне игрок провел 17 матчей в серии А, в которых забил четыре гола и сделав три результативных передачи. Стоит отметить, что Сориано имеет двойное гражданство (Германия, Италия). Он является воспитанником "Баварии". За «Сампдорию» он играет с 2010 года.