Раньери: «У нас есть Марез, но и у «Ливерпуля» их два»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери сравнил полузащитника Рияда Мареза с игроками «Ливерпуля», против которого его подопечным предстоит сыграть в рамках 18-го тура АПЛ.

«У нас есть Марез, а у «Ливерпуля" их два: Коутиньо и Лаллана», – приводит слова Раньери Sportsmole.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Марез забил 13 мячей, сделал семь голевых передач и по сумме этих показателей является лидером лиги. Лучший среди мерсисайдцев по системе «гол+пас» – Филиппе Коутиньо. На его счету пять голов и три передачи.