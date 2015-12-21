Галлиани: «Нынешний сезон Хонда начал чуть хуже»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани оказался под впечатлением от игры японца Кейсуке Хонды в матче с «Фрозиноне».

«Из всей четверки нишах полузащитников я бы особенно выделил Хонду, он проделал удивительную работу. Он классно действовал в прошлом сезоне, но нынешний начал чуть хуже. Но никто не собирается его продавать. Это важный игрок для нашей команды, который никогда не просил продать его. В этом матче он сыграл просто отлично», - заявил Галлиани.

Напомним, что бывший хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда впервые отметился результативным действием в матчах Серии А в нынешнем сезоне. Японец, появившийся в стартовом составе "россонери", ассистировал защитнику Иньяцио Абате, сравнявшему счет в победной встрече 17-го тура против "Фрозиноне" (4:2).