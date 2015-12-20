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    • Ковтун: «Янбаев – лучший защитник России по итогам 2015 года»

    Ковтун: «Янбаев – лучший защитник России по итогам 2015 года»

    Главный тренер «Тосно», в прошлом защитник московского «Спартака», Юрий Ковтун рассказал, кто на его взгляд является лучшим защитником в России по итогам 2015 года.

    «Мое мнение: лучшим защитником в России по итогам 2015 года является Ренат Янбаев. Очень мобильный фланговый игрок с хорошей подачей слева и умением своевременно подключиться к атаке. При этом, Янбаев не оставляет свободных зон в защите и практически не проигрывает единоборства. Ренат играет плотно, жестко, но без большого количества нарушений, несмотря на свою цепкость. На второе место поставлю Игоря Смольникова, а на третье – Сергея Игнашевича», - сказал Ковтун.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2015 16:07
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    Комментарии (7)
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    edw7777
    1450618707
    Да ведь он даже в основу не всегда попадает...
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    Недовольный
    1450619578
    Ту покурил чего-то душистого?Он 8 матчей в чемпионате сыграл всего.А Буссуфа наверное лучший полузащитник первой половины чемпионата,да?
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    Zvezdan8
    1450621066
    Юра, да ты сам в 2015 лучше Янбаева в футбол играл)
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    kanav67
    1450626347
    Просто Ковтун много играл головой, даже голы забивал головой в свои ворота. Сейчас это сказалось. Игрок со скамейки ( глубокий запасной) и лучший? Так не бывает.
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    Garrincha58
    1450642958
    улыбнуло Ковтун есть Ковтун смешной чудак
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    AleXXX 88
    1450679627
    иди похмелись
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    ologreds
    1694996559
    numo452542
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