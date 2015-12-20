Жервиньо может уйти из «Ромы» вместе с Гарсией

Полузащитник «Ромы» Жервиньо может покинуть команду в летнее трансферное окно, последовав за своим наставником Руди Гарсией. Ивуариец уже работал под руководством французского специалиста в «Лилле» и в Рим был приглашен по его личной просьбе.

Как сообщает источник, вероятная отставка Гарсии с поста главного тренера «Ромы» может повлечь за собой желание Жервиньо покинуть клуб.

Трансферная стоимость Жервиньо по данным transfermarkt составляет 15 миллионов евро. 28-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, забил семь мячей и отметился двумя голевыми передачами.