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    • Сарсания: «Витсель заработал в «Зените» денег, и на клуб ему наплевать»

    Сарсания: «Витсель заработал в «Зените» денег, и на клуб ему наплевать»

    Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что в нынешнем составе сине-бело-голубых для иностранных футболистов главным является контракт.

    –​ Когда вы работали спортивным директором «Зенита», в клубе было настоящее единство между руководством клуба, менеджментом, тренерским штабом и игроками. Сейчас такового не наблюдается.

    – Это сказывается на результатах команды. Работы спортивного директора Хенка ван Стее вообще не видно. Главный тренер работает в отрыве от руководства клуба. Костяк команды, который составляют иностранцы, существует как бы сам по себе. И не случайно посещаемость домашних матчей «Зенита» падает. Для меня нонсенс показатель последней игры с «Уфой» – 14 тысяч зрителей. Люди перестали ходить на матчи питерской команды из-за того, что они не считают ее своей.

    В команде, выигравшей в Манчестере Кубок УЕФА, в стартовом составе было семь российских футболистов плюс Анатолий Тимощук, Ивица Крижанац и Радек Ширл, которые отлично говорили по-русски и были своими для болельщиков.

    – Единственным иностранцем, не говорившим по-русски, был тогда Фатих Текке. Сегодня на лидирующих позициях в «Зените» иностранцы, для которых главное – контракт. Не случайно ведь Аксель Витсель хочет уйти. Заработал денег, и на клуб ему, по большому счету, наплевать. Согласитесь, только российские игроки могут прочувствовать до конца традиции команды, почувствовать единение с болельщиками. Не случайно чемпионами России всегда становились клубы, в которых был сильный костяк из доморощенных футболистов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    20.12.2015 10:01
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    Комментарии (29)
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    Asbjorn
    1450609201
    Раньше и футбол другим был,и денег столько не просили футболисты, не секрет что деньги сейчас стоят на первом месте,и не только у игроков Зенита
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    narkozanos
    1450609266
    аххаах,если у футболиста нормального спад,то это из за денег,а если команда не играет,то это из за денег других футболистов,аххахахаха
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    Вомбат
    1450610212
    А с чего это питерцам считать своей импортную игрушку г-на Миллера? Правда сейчас лимит немного ужесточили по указке из Кремля, и сейчас уже нельзя сказать, что россияне в Зените только таскают рояль. Но своих, питерских там все равно нет. Да и вообще, пока там АВБ (и потому места в составе тупо занимают Нету и сдувшийся Данни), перелома в отношении к Зениту не будет.
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    Aztec58
    1450613695
    Можно подумать энтот Сарсания свой в доску, блин! Сам хапуга околофутбольная!
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    Недовольный
    1450622431
    И правильно сделал что заработал бабла,и теперь ему наплевать.На такое говно еще и поссать можно сверху....
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1450623757
    НАДО СВОИХ В АКАДЕМИИ РАСТИТЬ И ОБКАТЫВАТЬ ИХ В ЗЕНИТЕ-2...А КОНКУРЕНЦИЯ С ИНОСТРАНЦАМИ НУЖНА.....
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    Аскорбин
    1450625280
    Сарсания ты сам то за деньги работаешь или бесплатно.И где плоды твоего творчества?
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    kanav67
    1450626137
    Хорошая идея прозвучала на Совете по спорту у Президента. Если спонсором футбольного клуба является корпорация, в которой 50% +1 акция у государства, то такая контора может спонсировать лишь клуб , где 100% россияне. То-есть, либо Газпрому надо прекращать кормить Зенит, либо в составе Зенита будут только россияне. Может поэтому Зенит с скупает россиян? (Камбаров, Глушаков, Кокорин, Жирков и т.д.). В этом что-то есть.
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    graf34
    1452363095
    Умничать всегда хорошо... Что-то не очень сильно заметил результат ы его трудов... Уже сколько клубов поменял...
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    ologreds
    1694996561
    numo452501
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