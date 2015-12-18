Радимов получил лицензию, позволяющую тренировать клубы РФПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов получил тренерскую лицензию PRO, которая позволяет возглавлять клубы высших дивизионов. Наставник прокомментировал это событие на своей странице в Instagram.

«Четыре года обучения тренерскому делу! Спасибо каждому преподавателю, пройдены все ступени от начальной лицензии, до той, что находится в руках на фото (PRO)! Ну и вручал ее сам Никита Палыч Симонян – величайший футболист, тренер и человечище! Не имеет значения, что вся жизнь его связана со «Спартаком», а моя абсолютно на других полюсах, общение с ним, доставляет только позитивных эмоций!», – написал Радимов.