Кубок Испании. «Вильярреал» забил два безответных мяча «Уэске» и пробился в 1/8 финала

"Вильярреал" в ответной встрече 1/16 финала Кубка Испании смог добиться нужного для себя результата за счет двух безответных мячей в ворота "Уэски". В первом поединке "желтая субмарина" уступила на поле соперника со счетом 2:3. В другом противостоянии «Гранада» в родных стенах добыла минимальную победу над «Леганесом» и прошла дальше за счет мяча, забитого на чужом поле в первом поединке.

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответные матчи

Вильярреал – Уэска – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тригерос, 28; 2:0 – Сольдадо, 78.

Гранада – Леганес – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Эль-Араби, 68.