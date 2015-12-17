Энрике: «В чужой штрафной Суарес настоящий убийца»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил четкую игру своей команды в полуфинальном матче клубного чемпионата мира против «Гуанчжоу Эвергранд».

«Мы провели очень серьезный матч, в котором не допускали ошибок, что не позволило сопернику создать опасность у наших ворот. Результат таких матчей всегда сложно предугадать, но мы сыграли здорово. В том числе в обороне, что помешало отличиться бразильским звездам соперника.

Иньеста прекрасно играет в комбинационный футбол. Он умеет играть в пас как никто другой. А в чужой штрафной Суарес настоящий убийца, он способен решить любой момент», - сказал Энрике.

Напомним, благодаря хет-трику Суареса, "Барселона" в полуфинале клубного чемпионата мира обыграла "Гуанчжоу" со счетом 3:0.

Календарь Клубного чемпионата мира