Мелкадзе останется в «Спартаке» до 2019 года

Нападающий Георгий Мелкадзе поставил свою подпись под новым контрактом с московским «Спартаком». Соглашение будет действовать до 31 мая 2019 года.

В текущем сезоне 18-летний футболист выходил на поле в составе «Спартака-2» в 14 матчах, в которых он отметился четырьмя голами. В юношеской лиге УЕФА за молодежную команду сыграл в трех матчах и забил один гол. В прошлом сезоне Георгий дважды выходил на замену в домашних матчах за первую команду — с ЦСКА и «Амкаром».

Стоит отметить, что в 2015 году в составе сборной России Мелкадзе стал серебряным призером юношеского чемпионата Европы в Греции среди игроков до 19 лет.

По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость Мелкадзе оценивается в 350 тысяч евро.