Кубок Испании. «Депортиво» и «Бетис» вышли в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 Кубка Испании «Депортиво» сыграл вничью с «Льягостерой» и вышел в следующий раунд турнира благодаря победе в первой игре.

В другой ответной встрече «Спортинг» и «Бетис» также разошлись миром, однако победа в первой игре вывела севильцев в 1/8 финала.

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответные матчи

Депортиво – Льягостера – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ламас, 69; 1:1 – Фелпето (с пенальти), 79.

Спортинг – Бетис – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Бернардо, 14; 1:1 – ван Вольфсвинкель, 18; 2:1 – Халилович, 47; 3:1 – Халилович (с пенальти), 72; 3:2 – ван Вольфсвинкель, 83; 3:3 –Кехудо, 88.

Календарь Кубка Испании