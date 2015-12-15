Марез: «Выиграть АПЛ нам не по плечу»

Нападающий «Лестера» Рияд Марез не хочет покидать клуб до окончания сезона.

«Для меня лучше будет остаться в команде до конца сезона. Когда я был в «Гавре», и до конца контракта оставалось шесть месяцев, мною никто не интересовался, и только «Лестер» приложил много усилий, чтобы подписать меня. Я почувствовал, что нужен им, и принял решение, не зная ничего об английской культуре. Это было рискованно», – говорит Марез.

Также игрок «Лестера», лидирующего в АПЛ после 16-и туров, поделился своим мнением о турнирных перспективах.

«Мы не собираемся выигрывать чемпионат. Я не думаю, что нам это по плечу. Сейчас мы первые, но это ничего не значит. Большие команды когда-нибудь проснутся».