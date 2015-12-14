Дзюба: «Слуцкий - number one!»

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал главного тренера Леонида Слуцкого прекрасным специалистом.

«Слуцкий перевернул атмосферу. От него исходит позитивная энергетика – не только победителя, но и очень порядочного человека. И все это подкрепляется тем, что он профессионал и суперсильный тренер. Леонид Викторович был лучшей кандидатурой для сборной, молниеносно всех в себя влюбил и заставил уважать. Показал, что вообще в порядке. Мы ему очень верим и доверяем.



После его разговоров мы твердо знали, как будем обороняться, как переходить от обороны к атаке. Слуцкий покорил меня. Он – number one! В моем личном рейтинге только Миодраг Божович может с ним поспорить. Слуцкий в меня поверил, и я такие вещи никогда не оставляю незамеченными. Я просто обязан продемонстрировать все и доказать, что он не ошибся. Больше всего ненавижу разочаровывать людей, которые в меня верят», - сказал Дзюба.