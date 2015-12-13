Сколари: «Барселону» возможно победить»

Тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари высказался относительно победы над "Америкой" (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира среди клубов.



"Футбольная игра длится 90 минут. Мы очень хотели выйти в полуфинал, поэтому я сделал весьма рискованные замены. Сегодня они сработали. В другой вечер могло и не получиться. Но я знаю свою команду и знаю, на что они способны. "Америка" – отличная команда с фантастической историей. Но мы отыгрались и победили. Мы должны продолжать мечтать о великом в преддверии встречи с "Барселоной". Победа не невозможна", – сказал бразилец.