Марез: «Лестер» не испытывает никакого давления перед матчем с «Челси»

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез поделился ожиданиями от матча 16-го тура английской Премьер-лиги с "Челси". По словам футболиста, прошлый сезон сильно помог многим футболистам его команды.



"Мы не испытываем никакого давления. Перед началом сезона никто не говорил, что "Лестер" в декабре будет идти первым. Мы тренируемся, шутим и смеемся. Когда наступает время матча, мы усердно работаем друг ради друга.



Фокусируем внимание на своей команде. "Челси" – большой клуб. Но мы будем играть так же, как всегда. Прошлый сезон для многих футболистов "Лестера" стал первым на уровне премьер-лиги. Требовалось некоторое количество матчей, чтобы набраться опыта, – сказал алжирец.