Кержаков сообщил, что ему запрещено находиться на базе «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что вынужден тренироваться на базе московского "Локомотива". По словам форварда, ему запрещен доступ на тренировочную базу питерского клуба, поэтому он был вынужден пропустить более двух месяцев занятий.

"Это решение главного тренера, не позволившего мне заниматься на базе "Зенита". Мне там появляться запрещено в любое время, есть команда на базе или нет. У меня была пауза без тренировок примерно 2,5 месяца. Потом я в рваном режиме работал с Владом Радимовым. Если принять предложение какого-то известного клуба, то выиграть конкуренцию сразу будет практически невозможно", - сообщил Кержаков в эфире "Матч ТВ".