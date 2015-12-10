Мутко: «В английском стал совершенствоваться благодаря самоучителю от Путина»

Глава Российского футбольного союза и министр спорта РФ Виталий Мутко признался, что улучшению познаний в английском языке поспособствовал самоучитель, презентованный ему президентом России Владимиром Путиным.

«Знаете, просто продвигаться начал. Более другими темпами, уже говорю. Вот спросите у меня что-нибудь. «How are you» спросите», – просит министр. Следует соответствующий на английском вопрос журналиста. «Thank you. Fine», – отвечает Мутко.

«Буду ли теперь заниматься каждый день? Конечно. Там самые крылатые фразы, которые только нужны человеку в жизни», – заверил глава РФС.