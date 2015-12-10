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    Джано может продолжить карьеру в Испании или Германии

    Полузащитник московского "Спартака" Джано, который в нынешнем сезоне из-за травмы провел всего три матча, отметил, что у него есть предложения от клубов Испании и Германии.

    "После игры с шотландцами, в которой я получил травму, идет восстановительный процесс. Скоро уже начну тренироваться и поеду на сборы. Помимо предложений из испанской Примеры у меня есть некоторые варианты продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Надо обдумать, все взвесить, но если я решу остаться в России, то буду играть только за московский "Спартак", - сказал Джано.

    По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость грузинского полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.

    Источник: Footballreview.ru

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    10.12.2015 09:43
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    Комментарии (11)
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    Fandorine
    1449734924
    Ананко не отпустит Ананидзе.
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    anri1703
    1449739768
    у меня есть предложения из испании и германии но я останусь в россии тут зп лучше
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    alexidj
    1449740087
    да уж..такие надежды были на него...
    Ответить
    sined1951
    1449742237
    Слишком распиаренный игрок и играет средненько. Спартаку с ним надо прощаться.
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    sir_Alex
    1449742407
    Да ладно, кому он там нужен??
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    Дима1960
    1449744000
    Успехов,Джано,вы талантливый специалист.
    Ответить
    gennadiy
    1449751919
    Ага ждут его там.В Амению,а лучше домой,самое место...
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    pravda
    1449815084
    Судя по заявлению, у парня контракт заканчивается с Спартаком...или денег выбить хочет)))))
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    Fandorine
    1465464596
    Ананидзе пережил Ананко!
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    ologreds
    1694996624
    numo451483
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