Быков: «Я пригласил Тетрадзе в «Енисей»

Известный красноярский политический деятель Анатолий Быков признался, что именно его вмешательство повлияло на назначение главным тренером "Енисея" Омари Тетрадзе.

«Сейчас мы навели порядок в футболе – команда, прежде всего, стала играть и достигать результата. Я пригласил нового тренера (Омари Тетрадзе), который смог за короткий промежуток времени перестроить команду. Просто каждый должен заниматься своим делом, а не пилить бюджет под столом и говорить, что все хорошо», - сказал Быков в интервью порталу iamreporter.ru.

Напомним, что ранее президент «Енисея» Виктор Кардашов заявил, что ему не известно, кто пригласил Омари Тетрадзе.