Ван Гаал останется в «Манчестер Юнайтед» только в двух случаях

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал сохранит пост наставника манкунианцев по окончании сезона только в двух случаях - либо команда станет чемпионом Англии, либо пробьется в полуфинал Лиги чемпионов. Именно такое требование выдвинуло руководство клуба.

Стоит отметить, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но отставание от лидирующего "Лестера" составляет всего три очка. Контракт голландского специалиста с манкунианцами рассчитан до лета 2017 года, но в "МЮ" не очень довольны игрой команды.