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Ван Гаал останется в «Манчестер Юнайтед» только в двух случаях

8 декабря 2015, 10:14
8

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал сохранит пост наставника манкунианцев по окончании сезона только в двух случаях - либо команда станет чемпионом Англии, либо пробьется в полуфинал Лиги чемпионов. Именно такое требование выдвинуло руководство клуба.

Стоит отметить, что на данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но отставание от лидирующего "Лестера" составляет всего три очка. Контракт голландского специалиста с манкунианцами рассчитан до лета 2017 года, но в "МЮ" не очень довольны игрой команды.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед ван Гаал Луи
Комментарии (8)
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Nurbek Taraz
1449565633
Краспава так и должна быть
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LDms
1449574625
95%, что Ван Гаал не справится с поставленной задачей. Но даже если не брать в расчёт результаты, по-моему уже очевидно, что у него с МЮ не сложилось. Игра блеклая на уровне крепкого середняка АПЛ. С такими клубными традициями и при таких деньгах это очень слабо. Манчестер должен показывать игру, как минимум, не слабее Барселоны и Баварии. И задача должна стоять - победа в ЛЧ. Это будет уровень МЮ
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джон базелон
1449581880
Гоните его в шею!Высокомерный и давно устаревший.Игра настолько блеклая и скучная,что смотреть вообще не охота!
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RGeroy
1449665827
О какой Лиге Чемпионов может идти речь? С такой игрой ему только в РПЛ играть. Команды уровня ПСВ, Вольсбург и ЦСКА должны бояться одного названия МЮ! А что сейчас происходит..... Сначала Мойес, теперь Ван Гал.... откуда они их находят??? Не ужели имея таких спонсоров и собственников нельзя было за три года найти нормального тренера, после ухода сэра Алекса. Вчера было тошно смотреть на этих игроков, а Сити на волевых вытащила матч. Вот где характер, а не то, что сейчас в МЮ, забивают гол и на тебе - добро пожаловать, я ни на минуту не усомнился, что МЮ сразу пропустит, что, собственно и произошло. Извиняюсь за такое количество букв, наболело.
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ROONEY_1988
1449717810
Пусть Гигс возгалвит
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ROONEY_1988
1449717862
нада было Клоппа позвать начале сезона
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