Гунько заменит Бесчастных в молодежке «Спартака»

Новым главным тренером молодежного состава "Спартака" должен стать Дмитрий Гунько. Он на этом посту сменит Владимира Бесчастных. Напомним, что Бесчастных объявил о своем увольнении, но генеральный директор клуба Сергей Родинов не подтвердил, но и не опроверг информацию. Бесчастных на днях заявил, что в тренерском штабе клуба есть человек, который его подсиживал, но не стал называть фамилию.

39-летний Гунько также занимает должность спортивного директора академии красно-белых. Стоит отметить, что это будет не первое пришествие Гунько в молодежную команду – он работал здесь с 2008 по 2013 год, а в 2014-м он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».